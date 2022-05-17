عاجل.. الملك سلمان يترأس مجلس الوزراء بعد خروجه من المستشفى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



ووجه العاهل السعودي رسالة شكر لقادة الدول العربية والإسلامية والصديقة الذين عبروا عن تمنياتهم له بالصحة والعافية، ولأبنائه وبناته المواطنين على مشاعرهم ودعواتهم الصادقة والطيبة.

كما عبر مجلس الوزراء السعودي عن مشاعر الأسى والحزن لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بعد حياة مليئة بالأعمال الجليلة، والإنجازات الكبيرة، ورحلة حافلة بالعطاء الصادق، لما فيه خيرٌ لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدمها وازدهارها ورخاء شعبها.

وهنأ مجلس الوزراء السعودي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات، معربا عن التطلع لاستمرار العمل على توطيد أواصر الأخوة مع دولة الإمارات.

وعد مجلس الوزراء، مبادرة المملكة الإنسانية بإطلاق سراح 163 أسيراً حوثياً شاركوا في العمليات القتالية ضد أراضي المملكة، بأنها تأتي دعماً للجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية.

كما لفت إلى أنها تساعد في تهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية، وكذلك لتسهيل إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين انسجاماً مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة.

والإثنين، غادر العاهل السعودي مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد 7 أيام قضاها فيه، حيث أجرى فحوصات طبية واستكمل خطة علاج وفترة نقاهة بنجاح.

وظهر الملك سلمان وهو يمشي مستخدما عكازه ويبدو بصحة جيدة، بينما كان متجها نحو سيارته.