بينهم زوج أخت هشام عشماوي.. نص منطوق الحكم في قضية المرابطون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أصدرت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حكمها على 5 متهمين بينهم زوج أخت هشام عشماوي في القضية المعروفة اعلاميا بـ "خلية المرابطون".

وجاء في منطوق حكم الجنايات أنه بعد الاطلاع على مواد 304, 313, 384 من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد 32 عقوبات و39 من القانون رقم 94 بشأن مكافحة الإرهاب، والمواد 1،6،25 مكرر من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤، بشأن الأسلحة والذخيرة، حكمت المحكمة حضوريا للثاني والثالث والخامس، وغيابيا للأول والرابع.

أولا/ بمعاقبة المتهم عبدالله عامر عبده المكني أبو آسر بالسجن المؤبد.

ثانيا/ بمعاقبة محمد أحمد عزب بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.

ثالثا/بمعاقبة محمد أحمد مصطفى كمال وشهرته محمد القماش ومكنى أبو البراء، ومحمود ممدوح فؤاد بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

رابعا/ بمعاقبة أحمد محمد توفيق عبدالرحمن بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمه خمسة آلاف جنية عن حيازته سلاح ناري وذخائر، والسلاح الأبيض المضبوط.

خامسا/ ببراءة أحمد محمد توفيق عبدالرحمن من تهم الانضمام والتمويل.

سادسا/إدراج المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث والرابع والكيان التابعين له على قائمتي الإرهاب والكيانات الإرهابية.

سابعا/ الزام المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية.

ثامنا/ بمصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسكرتارية أحمد مصطفي.

وضمت الدعوى التي تحمل 364 أمن دولة عليا، 5 متهمين وهم عبد الله عامر عثمان مؤسس التنظيم، محمد احمد مصطفى "عضو التنظيم" محبوس، محمود ممدوح فؤاد عضو التنظيم "محبوس"، محمد أحمد "عضو التنظيم" هارب، والمتهم الخامس زوج أخت هشام عشماوي أحمد محمد توفيق "محبوس".

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى ذ8 مايو 2017، أسس المتهم الأول عبد الله عامر خلية كتائب الفرقان بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي بعد أن انفصل "عشماوي" عن أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة.

ووجه للمتهمين تنفيذ العديد من العمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس أحمد محمد توفيق "محبوس"، زوج أخت هشام عشماوي تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة.