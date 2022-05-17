إعادة توزيع درجات امتحان العلوم للشهادة الإعدادية في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، إعادة توزيع درجات امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية بالمحافظة، وفقًا لمستويات الصعوبة على باقي الاسئلة، وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب، وذلك بناء على توجيهات الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التعليم بالمحافظة.

وذكر بيان صادر عن المحافظة اليوم، أنه في إطار حرص اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على مصلحة الطلبة والطالبات وبناء على التوجيهات الصادرة إلى مديرية التربية والتعليم جرى عمل لجنة من قبل موجهي مادة العلوم، حيث جرى تشكيل لجنة لفحص أوراق الإجابة، وجرى سحب عينة عشوائية من الـ 12 إدارة تعليمية وذلك لـ 474 ورقة اجابة تبين بها عدم توفيق العديد من الطلاب فى بعض الفقرات التي تقيس المستويات العليا فى التفكير وبناء على التقرير الصادر من موجه عام المادة، صدر القرار السابق.

واشتكى عدد من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، من صعوبة امتحان العلوم الذي أداه الطلاب يوم الأحد الماضي في ثاني يوم لامتحانات الإعدادية، حيث جاء الامتحان طويل ويحتاج الى تفكير وتركيز لا يتناسب مع الوقت.

من جانبه أشار الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن الإجراءات التي اتخذتها المديرية من وضع رقم سري وكود في ورقة الامتحان تسهل عملية ضبط أي تسريب أو مخالفات للامتحانات.

وأكمل محمود، أنه ولأول مرة جرى تمل لجنة للرصد والمتابعة لآراء الطلاب في الامتحانات تمكنت من رصد شكاوى من سؤال النحو على الفور، وجرى استدعاء موجهي اللغة العربية الذين أفادوا أن هناك بعض الأسئلة فنية لتميز الطلاب المتفوقين وتحقق المواصفات الفنية لورقة الامتحان.

وأضاف محمود، أن 113 الف و800 طالبًا وطالبة بالاضافة الى 1700 طلبة منازل يؤدون الامتحانات في 12 إدارة تعليمية بـ 445 لجنة على مستوى المحافظة وسط إجراءات مشددة وتوفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم لأداء الامتحانات.