محافظ المنوفية: توريد 75 ألف طن قمح للشون والصوامع (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية انتظام سير عملية توريد الأقماح للصوامع والشون بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن جملة ما ورد منذ بدء الموسم حتى الآن بلغ 75 ألف طن تقريبًا، موجهًا باستمرار تقديم كافة أوجه التسهيلات والدعم اللوجستي للموردين والمزارعين لضمان توريد أكبر كمية من المحصول.

وأشار المحافظ -خلال بيان نشرته محافظة المنوفية اليوم- إلى أن هناك لجان متابعة ميدانية من الوحدات المحلية تتابع علي مدار اليوم عمليات التوريد ورفع تقارير أول بأول لسرعة التجاوب الفوري، وتلافي أية معوقات تعوق عمليات التوريد واتخاذ إجراءات عاجلة للتيسير على الموردين.

كما شدد على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة تضافر كافة الجهود والتواجد الميداني بصفة مستمرة بكافة الصوامع لإحكام الرقابة على عملية التوريد والتحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين، مؤكدًا بأنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير فى موسم توريد هذا العام والذي يعد قضية قومية وموسمًا استثنائيًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.