قطع مياه الشرب عن 5 قرى في أسيوط 10 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن قطع مياه الشرب لمدة 10 ساعات لاستكمال المرحلة الثانية من تركيب خط المياه قطر 630 مم والمنفذ من محطة مياه بني محمد الارتوازية وينتهي عند كوبري كوم المنصورة مركز أبنوب.

وقالت شركة مياه الشرب بأسيوط، إنه سيتم قطع المياه عن قرية بنى محمد وكوم المنصورة والعطيات والشنابلة والمعابدة والعزب المجاورة لهم لمدة 10 ساعات بدءًا من الساعة الثامنة مساءً اليوم الثلاثاء حتى الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء، لحين ربط خط المياه قطر 630 م على الشبكة العاملة، نظرا لقفل المياه من الخط الرئيسي الوارد من محطة الطوابية المرشحة لتخفيض الضغوط والتمكن من قفل المحابس بإحكام وكسح المياه الموجودة بالخط القديم.

وأضافت، أنه يجرى توفير سيارات مياه متنقلة خلال فترة الانقطاع حتى عودة المياه.