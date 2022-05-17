سعر الدولار اليوم الثلاثاء يتراجع في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 18.23 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 18.23 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 18.24 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 18.24 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 18.24 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.26 جنيه للشراء ، و18.32 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 18.22 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 18.22 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.