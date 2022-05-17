طلب بزيادة الأجور والضرائب 25 مليونًا.. "دينية النواب" تناقش موازنة هيئة الأوقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت اللجنة الدينية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروعَي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 2023، في ما يخص هيئة الأوقاف المصرية، والذي يبلغ إجمالي المخصص لها بالموازنة العامة المقترحة مبلغ مليار و919 مليون جنيه .

وطالب المهندس علاء عبد العزيز رئيس هيئة الأوقاف، خلال اجتماع اللجنة، بزيادة البند المخصص للأجور بمبلغ 25 مليون جنيه، وزيادة البند المخصص للكهرباء والمياه بمبلغ 250 ألف جنيه، وكذلك زيادة البند المخصص للأدوات الكتابية بمبلغ 300 ألف جنيه، وزيادة مبلغ الضرائب العقارية بمبلغ 500 ألف جنيه.

ووعدت الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، بالرد على اللجنة في مطالبها.