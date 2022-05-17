الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 3 دقائق

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء مدعوما بتراجع الدولار الذي ساعده بعض الشيء على الابتعاد عن أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف الذي سجله في الجلسة السابقة، لكن المعنويات مازالت سلبية مع توقع المزيد من رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية في أحدث معاملاته 0.5 بالمئة إلى 1832.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1218 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1830.10 دولار للأوقية.

وكان سعر الذهب قد انخفض إلى 1786.60 أمس الاثنين متأثرا بمكاسب الدولار.

وتؤدي التوقعات برفع أسرع للفائدة الأمريكية عادة إلى تقليص الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 21.65 دولار للأوقية مبتعدة أكثر عن أدنى مستوياتها منذ يوليو تموز 2020 الذي سجلته يوم الجمعة.

وارتفع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 959.47 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2028.98 دولار للأوقية.

وتراجع الدولار لليوم الثالث على التوالي اليوم الثلاثاء إذ شجع التحسن الكبير في المعنويات المستثمرين على تقليص شراء العملة التي تعتبر ملاذا آمنا والتي سجلت أعلى مستوياتها في 20 عاما الأسبوع الماضي.

وساعدت تصريحات كلاس نوت محافظ البنك المركزي الهولندي اليورو على العودة للارتفاع فوق مستوى 1.05 دولار لأول مرة منذ يوم الخميس متجاهلا مخاوف من أن تكون العملة الموحدة في طريقها للتعادل في القيمة مع الدولار.