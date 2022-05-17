لقاء مرتقب بين وزيري خارجية إيران والسعودية في العراق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 37 دقيقة

ذكرت وكالة فارس للأنباء الإيرانية شبه الرسمية اليوم الثلاثاء أن من المتوقع أن يلتقي وزيرا خارجية إيران والسعودية قريبا في العراق.

ونقلت الوكالة عن عضو بالبرلمان الإيراني قوله “وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سيلتقيان في العراق في المستقبل القريب”.

وأضاف أن الوزيرين سيبحثان القضايا الثنائية ومنها إعادة فتح سفارتي البلدين والقضايا الإقليمية ومنها الأزمة اليمنية.

وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران في كانون الثاني/يناير 2016، بعد تعرض سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، لاعتداءات من قبل محتجين على إعدام الرياض رجل الدين السعودي الشيعي المعارض نمر النمر.

وبدأت جلسات الحوار بين البلدين في نيسان/أبريل 2021 بتسهيل من الكاظمي الذي تربطه علاقات جديدة بالجانبين.

وتعد الجمهورية الإسلامية والسعودية أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفات الإقليمية وأبرزها النزاع في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفا عسكريا داعما للحكومة المعترف بها دوليا، وتتهم طهران بدعم الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد أبرزها صنعاء.

كذلك، تبدي السعودية قلقها من نفوذ إيران الإقليمي وتتهمها بـ”التدخل” في دول عربية مثل سوريا والعراق ولبنان، وتتوجس من برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قد رحب في آذار/مارس، بتصريحات لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن علاقات الجوار بين المملكة وإيران، معتبرا أنها تظهر “رغبة” الرياض باستئناف علاقاتها الدبلوماسية مع طهران.

إلى ذلك، أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال زيارة لطهران منتصف نيسان/أبريل الجاري، عن أمله في أن “نصل إلى مراحل أخرى من هذا الحوار (…) وننقل الحوار من حوارات مغلقة أو حوارات سرية أو حوارات على المستوى الأمني، إلى حوارات دبلوماسية وحوارات علنية”.