رئيس فنلندا متفائل بالتوصل لاتفاق مع تركيا بشأن انضمام بلاده للناتو

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 48 دقيقة

قال الرئيس الفنلندي اليوم الثلاثاء إنه يتعين على فنلندا والسويد التوصل إلى اتفاق مع تركيا بشأن اعتراضات أنقرة على انضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” الذي يضم 30 دولة.

كانت تركيا قد فاجأت الكثيرين من أعضاء الحلف أمس الاثنين بالقول إنها لن تدعم عضوية السويد وفنلندا بعد أن اتخذ البلدان الخطوة المتوقعة على نطاق واسع بالموافقة على التقدم للانضمام إلى الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وقال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان السويدي “لقد تغيرت تصريحات تركيا بسرعة كبيرة وأصبحت أكثر صعوبة خلال الأيام القليلة الماضية.

“لكنني على ثقة من أننا، من خلال المناقشات البناءة، سنحل الوضع”.

وقال نينيستو إنه تحدث عبر الهاتف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل شهر وإن الرسالة كانت تدعم عضوية فنلندا والسويد في حلف الأطلسي.

وأضاف نينيستو “لكنه قال في الأسبوع الماضي إنه ‘غير مرحب‘. “هذا يعني أن علينا مواصلة مناقشاتنا. أنا متفائل”.

وتقول تركيا إن السويد وفنلندا تؤويان أفرادا تقول إنهم مرتبطون بجماعات تعتبرها إرهابية، مثل جماعة حزب العمال الكردستاني وأتباع فتح الله كولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي يوم السبت، قبيل محادثاتها مع نظيرها التركي في اجتماع الحلف في برلين إن السويد مثل باقي دول الاتحاد الأوروبي تعتبر حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن تركيا ستعارض مساعي الدول التي فرضت عليها عقوبات للانضمام إلى حلف الأطلسي. وفرضت السويد وفنلندا حظرا على تصدير الأسلحة إلى تركيا بعد توغلها في سوريا في عام 2019.