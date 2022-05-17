زيدان ووزيرة الامن والعدل في هولندا يبحثان القضايا القانونية المشتركة بمجال مكافحة الارهاب

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بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله وزيرة العدل في هولندا ديلان يشيلكوز زيكيريوس معها القضايا القانونية المشتركة في مجال مكافحة الارهاب.