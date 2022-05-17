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زيدان ووزيرة الامن والعدل في هولندا يبحثان القضايا القانونية المشتركة بمجال مكافحة الارهاب

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بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله وزيرة العدل في هولندا ديلان يشيلكوز زيكيريوس معها القضايا القانونية المشتركة في مجال مكافحة الارهاب.
وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بتاريخ 17 /5 /2022 أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وزيرة العدل في هولندا ديلان يشيلكوز زيكيريوس وبحث معها القضايا القانونية المشتركة في مجال مكافحة الارهاب".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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