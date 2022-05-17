"ابو الغيط" يناشد الأطراف في ليبيا عدم تأجيج الصراع مجددا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن القلق البالغ إزاء التطورات الأخيرة التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس.



ودعا أبو الغيط إلى ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة، وتجنيب البلاد المزيد من الخسائر البشرية والمادية.

وصرّح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن الأمين العام للجامعة "ناشد جميع الأطراف ضبط النفس وعدم تأجيج الصراع مجددا، وتغليب لغة الحوار وصولا إلى تهيئة الأرضية المناسبة لإجراء انتخابات وطنية في أقرب فرصة ممكنة، كونها السبيل الوحيد لإنهاء المراحل الانتقالية التي طال أمدها، ولتجديد شرعية المؤسسات بالشكل الذي يضمن وضع ليبيا على طريق الاستقرار والبناء".

ونقل المصدر تأكيد الأمين العام للجامعة العربية "أهمية اجتماعات لجنة المسار الدستوري المشتركة من مجلسي النواب والدولة، والتي انطلقت جولتها الثانية قبل يومين برعاية أممية وباستضافة كريمة من جمهورية مصر العربية".

كما شدد المصدر على دعم جامعة الدول العربية والأمين العام، لكل جهد مُخلص يسعى إلى جمع الليبيين على طاولة حوار واحدة، ويُقرب وجهات نظرهم في هذا المسار وكافة مسارات التفاوض الأخرى.