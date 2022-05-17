نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني محافظة الجيزة المصرية.. «امتحانات مصر» تنشرها فور اعتمادها

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني محافظة الجيزة المصرية، «منصة امتحانات مصر» هي نظام إلكتروني تهدف إلى توفير كافة الخدمات التي تخص الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بمختلف المراحل التعليمية، ومع قرب انتهاء امتحانات طلاب الشهادة الإعداداية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، يستعد الطلاب عقب ذلك لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 محافظة الجيزة، وذلك عقب الانتهاء من أداء الامتحانات، حيث توفر منصة امتحانات مصر رابط يمكنكم الدخول عليه لـ نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني محافظة الجيزة، والتي ستنشر فور اعتمادها مباشرة من محافظ الجيزة.

وتحرص «امتحانات مصر» كل عام على تقديم نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني محافظة الجيزة وفي محافظات الجمهورية، فور اعتمادها من محافظي الأقاليم مباشرة، ويتم نشرها بشكل مبسط ويمكن للطالب الحصول عليها بالبحث عن طريق المنصة بالاسم أو رقم الجلوس.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني محافظة الجيزة

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة الجيزة يوم السبت 14 مايو امتحان مادة اللغة العربية والخط، والأحد 15 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، والإثنين 16 مايو امتحان مادتي العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والثلاثاء17 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

كما يستعد الطلاب لتأدية امتحان الهندسة يوم الاربعاء 18 مايو، ويوم الخميس 19 مايو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وينتظرون النتيجة على أحر من الجمر.

وخلال ماراثون الامتحانات، أكدت مصادر بديوان عام مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، في تصريحات خاصة لـ«امتحانات مصر»، أن وكيل الوزارة شدد على ضرورة تواجد مديري الإدارات يوميًا ميدانيًا لتفقد ومتابعة سير الامتحانات الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني، فضلًا عن تذليل أي معوقات أو صعوبات، مطالبًا بتقليل الطلاب باللجان الفرعية والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان، مع اتخاذِ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات، من التطهير الدوري وتحقيقِ التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني محافظة الجيزة

قلق وتوتر ينتاب أولياء الأمور ويبحثون عن رابط سريع يمكنهم من معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني محافظة الجيزة، فور ظهورها رسميا للاطمئنان على مستوى أبنائهم التعليمي، لذا توفر منصة امتحانات مصر لمتابعيها الكرام كافة التفاصيل حول نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني محافظة الجيزة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني محافظة الجيزة

وفور انتهاء الطلاب من تأدية الامتحانات يمكنهم الدخول عبر هذا الرابط الذي توفره منصة امتحانات مصر لكي يسهل على الطلاب معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني محافظة الجيزة، فور ظهورها فضلًا عن إمكانية الاطلاع على نتائج محافظات الجمهورية، حيث إن كل محافظة يكون لها رابط خاص توفره المنصة، فقط اضغط هنا وستجد كافة التفاصيل وكل ما يدور بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني محافظة الجيزة

منصة امتحانات مصر، تقدم في إطار الخدمات التي تقدمها للطلاب تفاصيل وكواليس نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الجيزة بكل إدارتها التعليمية، وجاءت كالتالي:

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة الهرم التعليمية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة أكتوبر التعليمية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة الشيخ زايد التعليمية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة الدقي التعليمية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة جنوب الجيزة التعليمية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة العجوزة التعليمية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة الوراق التعليمية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة أطفيح التعليمية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة العمرانية التعليمية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة الصف التعليمية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة شمال الجيزة التعليمية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة بولاق التعليمية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة العياط التعليمية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة الحوامدية التعليمية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة البدرشين التعليمية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة منشأة القناطر التعليمية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة كرداسة التعليمية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة الواحات التعليمية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة أوسيم التعليمية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة أبو النمرس التعليمية