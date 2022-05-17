شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: 51% استثمارات حكومية لبناء الإنسان بخطة العام المالى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الأساسية لمبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 22/2023 لقطاعات التعليم والصحة، وذلك خلال مناقشة الملامح والمستهدفات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 22/2023 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن نسبة الاستثمارات الحكومية الموجهة لبناء الإنسان تبلغ 51%، مشيرة إلى قطاع التعليم، حيث تم توجيه نحو 52 مليار جنيه في 9 سنوات للتعليم بنسبة نمو بلغت 817% عام 21/2022 مقارنة بـ 10/2011.

ولفتت السعيد، أنه في مجال التعليم قبل الجامعي تستهدف الخطة مُواصلة الجهود المبذولة لخِفض كثافات الفصول، والتوسّع في إِتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وذلك من خلال توجيه اعتمادات بـ15 مليار جنيه لتوفير 25 ألف فصل، و1.2 مليار لتطبيق الجدارات في التعليم الفني والمدارس التطبيقية، و875 مليون جنيه لتحسن تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعي وإنشاء 10 مدارس يابانية و 20 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، وغير ذلك، مشيرة إلى أنه في مجال التعليم الجامعي تتضمن الخطة اعتمادات بـ 7.4 مليار جنيه لإنشاء وتجهيز 15 جامعة أهلية بطاقة استيعابية 150 ألف طالب، ومليار جنيه لميكنة 154 مركز اختبار في كافة الجامعات الحكومية، و 442 مليون جنيه للجامعات التكنولوجية.

وحول قطاع الصحة أشارت السعيد إلى تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية، ومنها: التأمين الصحي الشامل، ويضُم إنشاء وتطوير 94 مستشفى و448 وحدة صحية، باعتمادات 5.26 مليار جنيه، وإنشاء وتطوير 148 مستشفى باعتمادات 3.676 مليار جنيه، وإنشاء وتطوير 36 مستشفى باعتمادات 1.8 مليار جنيه، وإنشاء وتطوير 15 مستشفى و104 وحدة صحية في إطار مُبادرة "تطوير التجمّعات الحضرية ضمن حياة كريمة"، باعتمادات 2.8 مليار جنيه، وتوفير 1500 سرير رعاية مركزة باعتمادات 1.3 مليار جنيه، و493 مليون جنيه لتعزيز الدور المصري في الرعاية الصحية لدول أفريقيا بكل من جيبوتي وجنوب السودان وأوغندا، فضلا عن 350 مليون جنيه لتوريد سيارات الاسعاف "حياة كريمة" بعدد 1000 سيارة جديدة، و350 مليون لمبنى المعامل المركزية ببدر و 250 مليون لتطوير 52 مستشفى تكامل، و 400 مليون لميكنة 78 مستشفى جامعي. فضلا عن إنشاء 17 محرقة مُخلّفات، وتوفير 131 سيارة مُخلّفات باعتمادات 209 مليون جنيه في إطار مشروع مُعالجة النِفايات الطبيّة.

وحول توفير الاعتمادات اللازمة لدخول المستشفيات الخدمة؛ أشارت السعيد إلى الانتهاء من إنشاء وتطوير 29 مستشفى يتراوح متوسط نسبة انجازها 90%، بتكلفة كلية 6.3 مليار جنيه، واعتمادات 800 مليون جنيه للإنشاءات والتجهيزات خلال 22/2023، بالإضافة إلى 7 مستشفيات جامعية بتكلفة كلية 5.1 مليار جنيه، باعتمادات مطلوبة تبلغ أكثر من مليار جنيه.

وأشارت إلى أن مؤشرات الأداء بمقارنة عام 2020 بـ 2014 تشير إلى 30% زيادة في عدد المستشفيات الجامعية و 24% زيادة في عدد الأسرة، و 31% زيادة في عدد الحضانات، و61% زيادة في عدد أسرة الرعاية المركزة.

ولفتت وزيرة التخطيط، أن قطاع الثقافة بخطة 22/2023، لافتة إلى أهم المشروعات بالقطاع، حيث من المستهدف تطوير عدد من المتاحف منها سراي الجزيرة ومتحف الفن المصري الحديث وبيت الأمة، وتطوير 35 قصر وبيت ثقافة، وإنشاء 3 فروع لمكتبة مصر العامة بأسوان والمنوفية وقنا، و6 مكتبات متنقلة، ورقمنة فروع المكتبة بالزاوية الحمراء والدقي والزيتون، كما من أهم المستهدفات في قطاع الثقافة تطوير 20 قصرًا ثقافيًا، و9 بيوت ثقافة طفل، و4 مَسارح.

وفيما يتعلق بقطاع الشباب والرياضة قالت السعيد إن الخطة تستهدف إنشاء وتطوير 700 ملعب خماسي ومركز شباب و7 مدن شبابية، و6 معسكرات شبابية في أربع محافظات، و7 استادات وخمس مدن رياضية وثمانية مستشفيات ووحدات طب رياضي، و60 ناديًا وأربعة مراكز تعليم مدني في مطروح وبني سويف والفيوم وسوهاج.