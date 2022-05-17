ساعة ذكية بوظائف صحية عديدة من كومي

بكين: أطلقت شركة "كومي" “Kumi” ساعتها الذكية KU5 Pro الجديدة، التي تقدم العديد من الوظائف الصحية، أبرزها قياس ضغط الدم بشكل مباشر، وذلك بفضل الاعتماد على مستشعرات قائمة على وسادة هوائية.

وأضافت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية مزودة أيضاً بمستشعر بصري لقياس معدل ضربات القلب ونسبة تشبع الدم بالأكسجين ومعدل التنفس، كما توفر الساعة مقياس حرارة لتحليل درجة حرارة الجلد.

وتشتمل الساعة، التي يبلغ سمكها حوالي 15 ملم، على شاشة مستطيلة الشكل قياس 7ر1 بوصة وبدقة وضوح 240 × 280 بيكسل. وتوفر البطارية 200 مللي أمبير ساعة وقت تشغيل يصل إلى 40 يوماً. وتدعم الساعة التشغيل باللمس وتحتوي على زرين إضافيين على الجانب الأيمن.

وبالاقتران مع هاتف ذكي متوافق يعمل بنظام غوغل أندرويد أو أبل iOS، يمكن للساعة عرض الإشعارات الواردة إلى الهاتف.