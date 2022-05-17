16 مايو , 2022
واشنطن: مع الإمارات بالأمن والازدهار في المنطقة، مشيرة إلى حجم الاستفادة التي عادت على شعبها جراء العلاقات بين البلدين.
ونقل البيت الأبيض عن هاريس قولها في بيان قبل مغادرة أبوظبي "أقود الوفد الرئاسي نيابة عن الرئيس والشعب الأمريكيين وإدارتنا لتقديم التعازي للإمارات الصديقة والشريكة وتهنئة الرئيس الجديد"، بحسب ما أشار له تقرير لقناة "العربية" التلفزيونية.
وأضافت هاريس أن الوفد جاء إلى الإمارات أيضاً لبحث "قوة الشراكة والصداقة.. والتزامنا مستقبلاً بمواصلة العمل على تقوية هذه العلاقة".
كانت هذه تفاصيل خبر كمالا هاريس: أكدنا في أبوظبي على التزامنا بالأمن والازهار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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