تحديد موعد وملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 رسمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عن موعد وملعب المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022.



وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي في المغرب يوم 30 مايو/آيار الجاري.

ونشر "الكاف" عبر موقعه الرسمي بيانا، الثلاثاء، كشف فيه عن إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

وأشار "الكاف" في بيانه إلى أن المباراة ستُقام في تمام السابعة مساء بتوقيت جرينتش، الثامنة بتوقيت المغرب، التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

من ناحية أخرى، كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن موعد مباراة نهضة بركان وأورلاندو في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وأشار "الكاف" إلى أن المباراة ستُقام يوم الجمعة المقبل، الموافق 20 مايو/آيار، في تمام السابعة مساء بتوقيت جرينتش، الثامنة بتوقيت المغرب، التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

يُذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق عن إقامة المباراة النهائية من بطولة الكونفدرالية على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا.