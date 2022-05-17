خسارة مدوية لحزب الله وحلفاؤه في الانتخابات البرلمانية بلبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

خسر حزب الله وحلفاؤه، الأكثرية في البرلمان اللبناني الجديد، وفق النتائج النهائية للانتخابات التي أعلن وزير الداخلية بسام المولوي دفعتها الأخيرة اليوم الثلاثاء، في تطور يعكس الغضب الشعبي من النخبة الحاكمة في لبنان.



وأظهر إحصاء لرويترز للنتائج الرسمية أن حزب الله وحلفاؤه حصلوا على 62 مقعداً في البرلمان اللبناني، ما يعني خسارة الأغلبية في البرلمان المؤلف من 128 عضوا.

والانتخابات هي الأولى بعد انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، واحتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد السلطة، وانفجار في 4 أغسطس 2020 في مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر أحياء من العاصمة.

وحصد سياسيون إصلاحيون جدداً 12 مقعداً، ما يمثل تطوراً كبيراً مفاجئاً في نظام لطالما هيمنت عليه نفس الجماعات. وحقق معارضو حزب الله، بما فيهم حزب القوات اللبنانية، الفصيل المسيحي، مكاسب.

وتركت النتائج البرلمان منقسماً إلى معسكرات، لا يتمتع أي منها بأغلبية مطلقة، ما يزيد احتمالات الشلل السياسي والتوتر الذي قد يؤخر الإصلاحات لإخراج لبنان من الانهيار الاقتصادي.

ومن النتائج المدوية العديدة خسارة السياسي الدرزي المتحالف مع حزب الله، طلال أرسلان، مقعده لصالح الوافد الجديد مارك ضو، وأظهرت النتائج النهائية أيضاً خسارة الحليف البارز لحزب الله السياسي السني فيصل كرامي.