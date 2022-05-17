الخزانة الأمريكية تطالب الحلفاء بزيادة تمويل أوكرانيا.. ماذا قالت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

طالبت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين حلفاء الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء بزيادة الدعم المالي لأوكرانيا، قائلة إن الأموال المعلنة حتى الآن غير كافية لتغطية احتياجات البلاد على المدى القصير في وقت تقاوم فيه غزواً روسياً.



وقالت يلين في تصريحات معدة لمنتدى بروكسل الاقتصادي: "احتياجات أوكرانيا من التمويل كبيرة"، مضيفة أن الحكومة الأوكرانية مستمرة في العمل بفضل مهارة وشجاعة مسؤوليها.

وأردفت "خلال أشهر وحتى يتسنى استئناف تحصيل الضرائب بوتيرة سريعة، تحتاج أوكرانيا إلى تمويل للميزانية لدفع رواتب الجنود، والموظفين والمتقاعدين، ولتشغيل اقتصاد يلبي الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، ستحتاج إلى التحول لإصلاح وترميم المرافق والخدمات الحيوية".

وتابعت يلين "الواضح أن الدعم الثنائي ومتعدد الأطراف المعلن حتى الآن لن يكون كافياً لتلبية الاحتياجات الأساسية لأوكرانيا".

ويقول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصندوق النقد الدولي إن الحرب أغلقت ما يصل إلى نصف الاقتصاد الأوكراني، وأن البلاد تحتاج إلى تمويل خارجي على المدى القريب بنحو 5 مليارات دولار شهريا لتلبية الاحتياجات الأساسية.