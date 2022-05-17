شاهد.. حريق هائل يلتهم مصنعا للبلاستيك في إسطنبول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

اندلع حريق كبير في مصنع للبلاستيك في منطقة "أرناؤوط كوي" بمدينة إسطنبول التركية، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات.



وقال موقع "تي آر تي خبر" التركي الرسمي إن حريقا هائلا اندلع في مصنع للبلاستيك في منطقة أرناؤوط كوي، بمدينة إسطنبول، مشيرًا إلى أنه "تم إرسال عدد كبير من رجال الإطفاء إلى المنطقة".

وأشار الموقع إلى أنه لم يكن هناك عمال داخل المصنع وقت وقوع الحريق؛ نظرًا لأن الدوام الصباحي لم يكن قد بدأ بعد. وبدأت الجهات المعنية تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

وتعتبر "أرناؤوط كوي" من المناطق الكبيرة في إسطنبول بمساحة تبلغ 453 كيلومترا مربعا، وبتعداد سكاني يقدر بنحو ربع مليون نسمة.