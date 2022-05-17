شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الروسية تطرد اثنين من موظفي السفارة الفنلندية في موسكو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن اثنين من موظفي السفارة الفنلندية في موسكو، هما شخصان غير مرغوب فيهما.



وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "تم استدعاء السفير الفنلندي لدى روسيا، أنتي هيلانتيرا، إلى وزارة الخارجية الروسية. وتم تقديم احتجاج شديد لرئيس البعثة الدبلوماسية فيما يتعلق بالطرد غير المبرر لموظفي السفارة الروسية في هلسنكي من فنلندا"

وتابع البيان: "وكرد فعل على هذه التصرفات من قبل السلطات الفنلندية، اتخذ الجانب الروسي قرارا بشأن عدم قبول تواجد وإقامة موظفين اثنين من موظفي السفارة الفنلندية في موسكو في روسيا".