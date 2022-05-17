مصر: نتابع بقلق التطورات الجارية في طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، متابعة القاهرة بـ"قلق" التطورات الجارية في العاصمة الليبية طرابلس.



وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ: "نؤكد مرة أخرى ضرورة الحفاظ على الهدوء في ليبيا، والحفاظ علي الأرواح والممتلكات، ومقدرات الشعب الليبي".

وحثت مصر جميع الأطراف الليبية على ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تأجيج العنف.

وشددت الخارجية المصرية على حتمية الحوار بهدف الوصول إلى عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بالتزامن وبدون تأخير.

ونبهت إلى أهمية حوار المسار الدستوري الجاري الآن في القاهرة وبما يحقق طموحات وآمال الشعب الليبي الشقيق في الانطلاق نحو المستقبل بخطى ثابتة.