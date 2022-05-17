أردوغان يتجه إلى دولة الإمارات للتعزية في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات، لتقديم العزاء بوفاة رئيس البلاد الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.



وغادر أردوغان مطار "أسن بوغا" في العاصمة أنقرة، ظهر الثلاثاء، على متن الطائرة الرئاسية، وفق ما ذكره الموقع الإخباري الرسمي "تي آر تي خبر".

ويرافق أردوغان في زيارته وزير الدفاع خلوصي أكار، ونائب أمين عام حزب العدالة والتنمية نعمان قورطولموش، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.

وأعرب أردوغان في وقت سابق عن تعازيه في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وقال: "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبوظبي أخي العزيز الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".

وتابع في تغريدة على "تويتر" فور إعلام وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان: "أسأل الله له الرحمة، وأقدّم خالص التعازي إلى شعب دولة الإمارات الشقيقة".

ويوم السبت انتخب المجلس الأعلى للاتحاد، بالإجماع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات.

ووري جثمان الشيخ خليفة بن زايد الثرى يوم الجمعة الماضي في مقبرة "البطين" بالعاصمة أبوظبي، إثر وفاته عن 74 عاما.