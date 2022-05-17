شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد من تاريخ بطاقتك..5 غرامات مالية تخص بطاقة الرقم القومى..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بطاقة الرقم القومي أو بطاقة تحقيق الشخصية هي بطاقة تصدرها مصلحة السجل المدني التي تتبع إداريا وزارة الداخلية لتعريف المواطنين المصريين، بموجب القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية الذي يوجب على كل من بلغ 16 عامًا من عمره استصدارها وحملها ويعاقب القانون بالغرامة المتخلفين عن استصدارها، أو تحديث بياناتها خلال ثلاثة أشهر من تغير تلك البيانات، وكذلك على عدم تقديمها لمندوبي السلطات العامة عند الطلب للاطلاع عليها.

للبطاقة مدة سريان وهي تبلغ حاليا 7 سنوات من تاريخ صدورها وتعتبر البطاقات القائمة لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة، وتكون تلك البطاقات حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.

غرامات عدم تجديد بطاقة الرقم القومى

100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 16 سنة

100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية

50 جنيها غرامة يدفعها المواطن حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغيرها

50 جنيها غرامة في حالة عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته مثل المهنة أو محل الإقامة أو الزواج بعدة مدة 3 شهور من التغير

50 جنيها تدفع في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد