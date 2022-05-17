شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط للنواب: وضعنا كافة سيناريوهات التعامل مع الحرب الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة وضعت 3 سيناريوهات لأزمة الحرب الروسية على أوكرانيا فيما يتعلق بالتأثيرات الاقتصادية الناتجة عنها، لافتة إلى أن هناك سيناريوهات للأزمة، منها استمرار الحر حتى نهاية الصيف، وسيناريو الاخر باستمرار الحرب عام آخر، موضحة أن هذا الأمر لن يؤثر على معدل النمو المتوقع إنما سيكون له تأثير على معدلات التضخم تأثرا بالعقوبات الدولية التى تؤثر على أسعار السلع فى العالم كله.

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة للملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة.

وكان النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد تساءل عن مدى إمكانية تحقيق المستهدفات المنصوص عليها بمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 فى حالة استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا لمدة أطول.