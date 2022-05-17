شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط للنواب: خطة العام الجديد تراعى التعامل مع الأزمات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الثلاثاء، بيان الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022-2023 باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة، وحضور وكيلى اللجنة المهندس ياسر عمر والنائب مصطفى سالم وأمين سر اللجنة النائب عبد المنعم إمام، ومن وزارة التخطيط الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعددًا من قيادات الوزارة.

وتناولت السعيد الحديث حول تطور مؤشرات الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى نمو الاقتصاد المصرى خلال النصف الأول للعام المالى 2022/21، موضحة أنه تم تحقيق أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية مدعومة بالنمو الكبير فى الربعين الأول والثانى، بلغ نحو 9% مقارنة بمعدل النمو المناظر فى العام السابق 2021/20 والذى بلغ 1.3٪ تأثرًا بجائحة فيروس كورونا.

وأكدت السعيد استمرار الأداء الجيد فى أغلب القطاعات خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2021/2022، مشيرة إلى تحقيق نمو ملحوظ لقطاع المطاعم والفنادق مع عودة النشاط السياحى للانتعاش بمعدل 62.7% وتنامى قطاعات قناة السويس والاتصالات والصناعة بمعدلات مرتفعة ليبلغ معدل نمو قطاع الاتصالات 16.7%، وقطاع قناة السويس 13%، والصناعات التحويلية بنسبة 10.1%.

وأشارت السعيد إلى انخفاض معدل البطالة السنوى خلال عام 2021 لتبلغ 7.4٪ بانخفاض قدره 0.5% عن العام السابق 2020، وتضمن ذلك انخفاض فى معدلات البطالة لكل من الذكور والإناث، موضحة انخفاض معدل البطالة بين الذكور من 6 إلى 5.6% وانخفاض معدل البطالة للإناث من 17.7% إلى 16% عام 2021، مضيفة أن إجمالى عدد المشتغلين بلغ 27.1 مليون مشتغل مقابل 26.1 مليون مشتغل في عام 2020 بنسبة زيادة 3.7%، ليتصدر نشاط الزراعة والصيد نسبة المشتغلين بنسبة 19.2%، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 15٪، ثم نشاط التشييد والبناء بنسبة 13.8%، ونشاط الصناعات التحويلية بنسبة 12.6%.

وأوضحت السعيد ارتفاع معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى فى عام 2021 ليبلغ 42.9% من إجمالى عدد السكان 15 سنة فأكثر، مقابل 41.5% فى عام 2020، ليأتى ذلك مدفوعًا بزيادة معدلات المساهمة لكل من الذكور والإناث، حيث ارتفع معدل مساهمة الذكور إلى 69% مقارنة 67.4% في عام 2020، وارتفعت مساهمة الاناث إلى 15.2٪ مقارنة 14.3% فى 2020 بما يشير إلى أن معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى بين الذكور يمثل أربع أضعاف مقدارها بين الإناث.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن الخطة الاستثمارية لهذا العام تراعى الأزمات العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك تسعى للحفاظ على معدلات إنجاز مستهدفات المشروعات القومية والخطط التنموية.