لأول مرة.. نقل وزراعة الأشجار آليا بمحافظة القاهرة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

بدأت الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة في تشغيل أحدث سيارات ومعدات نقل الأشجار والنخل وإعادة زراعتها وذلك لأول مرة على مستوى الجمهورية.

وضمت الهيئة أحدث الآلات والمعدات الثقيلة لأسطولها ضمن احدث وسائل ومعدات تستخدم عالميا في زراعة ونقل الأشجار والنخل بكافة أرجاء القاهرة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، في استخدام أفضل التكنولوجيا الحديثة في كافة مهام الهيئة من تجميل.

ووجه الشرشابي باستمرار العمل بهذه المعدات لإعادة زراعة تلك الأشجار والتي يتم نقلها من أماكن التطوير والمحاور وإعادة زراعتها في أماكن جديدة.

وتم استخدام المعدات الجديدة في نطاق محيط المحاور والجزر الجديدة والتي يتم عمل التطوير بها في قطاع زهراء المعادي.