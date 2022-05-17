"النقل تفحمت بالكامل".. 3 مصابين في تصادم مروع بين 3 سيارات بالدقهلية -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

أصيب 3 أشخاص جراء وقوع حادث مروع على طريق "المنصورة - جمصة" الدولي في محافظة الدقهلية، إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات واشتعال النيران بسيارة ربع نقل وتفحمها بالكامل.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده وفتح الطريق أمام حركة السير.

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق (المنصورة -جمصة) الدولي أمام كوبري قرية ميت زنقر بنطاق مركز طلخا.

انتقل مأمور مركز طلخا وضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وقوع الحادث بين سيارتين نقل وسيارة ملاكي، على طريق جمصة الدولي، واشتعال النيران بإحدى السيارات النقل.

انتقل لمكان الواقعة قوات الحماية المدنية والتي قامت بإخماد النيران، وقوات الشرطة ومجلس المدينة، وجرى نقل المصابين لمستشفى الطوارئ عن طريق سيارات الإسعاف.

جار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النياية، والعمل على نقل أثار الحادث لإعادة فتح الطريق.