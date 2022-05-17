الأعلى للإعلام يضيف كودًا جديدًا لضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها اليوم، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن تعديل لائحة الضوابط والمعايير اللازمة؛ لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة "الأكواد".

ونص القرار في مادته الأولى على إضافة کود جديد إلى لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام وسائل الإعلام المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقـواعد والمعايير الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة «الأكـواد»، تحت البند الثالث: الأعراف المكتوبة «الأكـواد»، يسمى: كود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات.

وجاء كود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات عند نشر أو بث التغطية الإعلامية والصحفية لأخبار الجرائم والتحقيقات والأفعال الضارة أو الخطيرة، كالتالي:

يجب التحلي بالصدق والحياد والموضوعية في تناول أخبار الجرائم.

يجب مراعاة عدم الترويج أو دعم رواية أحد الأطراف على حساب طرف آخر أو لصالحه.

يجب العمل على تحقيق التوازن بين التغطية الاستقصائية والتغطية الخيرية للجريمة.

يجب عدم التهوين أو التهويل في النشر أو التغطية.