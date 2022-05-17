محافظة القاهرة تكشف حقيقية هدم مدفن طه حسين لتنفيذ محور ياسر رزق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

رد العميد أحمد محمود أبوبكر ، رئيس حي المقطم، على ما يثار بشأن هدم مدفن عميد الأدب العربي طه حسين لتنفيذ محور ياسر رزق.

وقال أبوبكر، في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن ما يثار بخصوص هذا الأمر غير صحيح.

واضاف رئيس حي المقطم أن أعمال تنفيذ محور ياسر رزق لا يتضمن إزالة أي مقابر وهو ما ينفي ما يثار بشأن هدم مدفن الدكتور طه حسين.

كانت انتشرت خلال الساعات الأخيرة صورة لواجهة مدفن الدكتور طه حسين مصحوبة بتحذيرات من تعرضه للهدم من أجل تنفيذ محور ياسر رزق بالمقطم.