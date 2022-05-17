أوكرانيا.. مواصلة عمليات الإجلاء من مصنع آزوفستال

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ 35 دقيقة

آخر تحديث: 17 - مايو - 2022 1:27 مساءً

أكّدت السلطات الأوكرانية، الثلاثاء، مواصلة عملية إنقاذ لإجلاء من تبقى من المدافعين عن مجمع آزوفستال للصلب في ماريوبول، وذلك بعد إجلاء أكثر من 260 منهم في عملية سابقة.

المجمّع الصناعي أصبح رمزًا للمقاومة الأوكرانية للغزو الروسي، ويتحصن قرابة 600 جندي في أنفاق تحت الأرض، يخوضون معارك لمنع القوات الروسية من السيطرة التامة على المدينة الساحلية الاستراتيجية.

وأجلي أكثر من 260 مقاتل، أمس الاثنين، عبر ممرات إنسانية إلى مناطق خاضعة لسيطرة القوات الروسية وقوات انفصالية موالية لموسكو، على ما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية مضيفة أن “إجراءات تبادل” ستتم لاحقا.

وقالت الوزارة في رسالة على تلغرام: “أنشطة إنقاذ المدافعين الذين ما زالوا على أراضي آزوفستال مستمرة”.

وشكرت “المدافعين عن ماريوبول، قائلةً: لقد حصلت أوكرانيا على الوقت الضروري لتجميع الاحتياط وإعادة تجميع وتعبئة القوات والحصول على مساعدة من الحلفاء”.

الجيش الأوكراني بدوره، قال في رسالة على فيسبوك إنّ الدفاع عن المجمع الصناعي ساهم في تأخير انتقال 2000 جندي روسي إلى مناطق أخرى من أوكرانيا، ومنع روسيا من السيطرة بسرعة على مدينة زابوريجيا.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن “استسلام” ٢٦٥ جنديا أوكرانيا في آزوفستال، بينهم 51 مصابين بجروح بالغة، ذاكرةً أنّ جميع من يحتاجوا رعاية طبية نقلوا إلى مستشفى نوفوازوفسك في مناطق سيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا.

ورغم موارد جارتها العملاقة، تمكنت أوكرانيا من صد الجيش الروسي لفترة أطول مما كان يتوقعه كثيرون، بفضل الإمدادات العسكرية والأموال من حلفائها الغربيين.

وفي آخر مثال على ذلك أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن قواتها استعادت السيطرة على منطقة عند الحدود الروسية قرب خاركيف، ثاني أكبر مدن البلاد.