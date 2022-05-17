انت الان تتابع خبر المدرب الجديد لمانشستر يونايتد يتخذ قراره النهائي بشأن رونالدو والان مع التفاصيل

ويسعى تين هاغ للاعتماد بصورة كبيرة على رونالدو ذي الـ 37 عامًا، داخل الملعب وخارجه من أجل إعادة الاستقرار إلى صفوف مانشستر يونايتد بعد موسم مخيب للآمال.

ويُفضّل تين هاغ تجاهل الاحتفال مع أياكس أمستردام بلقب الدوري الهولندي المنتظر، من أجل السفر إلى مانشستر والعمل مبكرًا على ترتيب أوراق الشياطين الحُمر تحضيرًا للموسم القادم.

وقال تن هاغ في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي الشهير، فابريتسيو رومانو: "بالطبع أرغب في الاحتفاظ برونالدو في صفوف مانشستر يونايتد، إنه لاعب مهم جداً لهذا النادي".

وأضاف تن هاغ الذي سيخلف الألماني رالف رانغنيك في تدريب الشياطين الحمر: "رونالدو لاعب عظيم، بسبب طموحه اللامحدود وبسبب كل ما قدمه حتى الآن".

وفي ظل الموسم المخيب ليونايتد، يُخطط تين هاغ لمنح رونالدو دورًا قياديًّا أكبر داخل غرف الملابس، من أجل السيطرة على كواليس الفريق، وصنع أجواء إيجابية بين اللاعبين.

ويبدو هاري ماغواير في طريقه إلى خلع شارة القيادة ومنحها رونالدو، أو تسليمها إلى خليفة آخر أمثال برونو فيرنانديز وديفيد دي خيا، وسط امتلاك تين هاغ الوقت الكافي لتحديد هوية القائد الجديد للشياطين الحُمر.

جدير بالذكر أن رونالدو أحرز مع مانشستر يونايتد 24 هدفًا هذا الموسم في مختلف المسابقات، لكن شائعات تحدثت عن قرب رحيله في ظل فشل النادي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.