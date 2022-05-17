لحظة وفاة ملاكم داخل حلبة النزال (فيديو)

ووقعت المأساة يوم الأحد الفائت أثناء مواجهة مع الملاكم الأوغندي حمزة وانديرا.

وسقط ياماك البالغ 38 عاما فجأة على أرض حلبة الملاكمة قبل بدء الجولة الثالثة، وتم نقله إلى المستشفى، لكن لم يتمكن الأطباء من إنقاذه.