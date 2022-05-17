انت الان تتابع خبر انخفاض معدل البطالة في بريطانيا لأدنى مستوى منذ 48 عاما والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب البيانات الرسمية، فإنه انخفض معدل البطالة إلى 3.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2022، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1974، مقارنة مع توقعات الاقتصاديين بأن يظل ثابتا عند 3.8 بالمئة.

وارتفع متوسط الأجور، باستثناء المكافآت، بنسبة 4.2 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى مارس/ آذار مقارنة بما هو قبل عام، وهو أعلى من متوسط التوقعات في استطلاع أجرته وكالة رويترز لنمو الأجور والذي بلغ 4.1 بالمئة.