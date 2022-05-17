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تعطيل الدراسة في الكويت.. بسبب سوء الأحوال الجوية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعطيل الدراسة في الكويت.. بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير التربية والتعليم الكويتي الدكتور علي المضف تعطيل الدراسة بدءاً من اليوم لثلاثاء للطلبة في التعليم العام والخاص بسبب الغبار.

 

يذكر أن الكويت تتأثر حالياً بانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الغبار مصحوب برياح نشطة السرعة قد تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كيلومتراً في الساعة.

 

وكانت الإدارة العامة للطيران المدنيفي الكويت قد أعلنت، وقت سابق، عودة حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي بصورة طبيعية، بعد أن توقفت ساعة ونصف الساعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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