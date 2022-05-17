شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعطيل الدراسة في الكويت.. بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

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أعلن وزير التربية والتعليم الكويتي الدكتور علي المضف تعطيل الدراسة بدءاً من اليوم لثلاثاء للطلبة في التعليم العام والخاص بسبب الغبار.



يذكر أن الكويت تتأثر حالياً بانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الغبار مصحوب برياح نشطة السرعة قد تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كيلومتراً في الساعة.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدنيفي الكويت قد أعلنت، وقت سابق، عودة حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي بصورة طبيعية، بعد أن توقفت ساعة ونصف الساعة.