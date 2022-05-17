عاجل.. روسيا تعلن طرد دبلوماسيين فنلنديين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت روسيا طرد دبلوماسيين فنلنديين لديها، بعد حسم الدولة الأوروبية، قرار انضمامها لحلف شمال الأطلسي.



واستدعت الخارجية الروسية السفير الفنلندي في موسكو، لتقديممذكرة احتجاج، على طرد موظفي سفارتها في هلسنكي.

وقالت روسيا أمس الإثنين إنه يتعين على الغرب ألا تكون لديه أي أوهام عن أن موسكو قد تغض الطرف ببساطة عن توسع حلف شمال الأطلسي في منطقة شمال أوروبا، ليشمل السويد وفنلندا، ووصفت الخطوة بأنها خطأ سيؤجج التوتر العسكري.

وكرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا أن توسع حلف شمال الأطلسي شرقا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي صوب الحدود الروسية من أسباب العملية العسكرية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله "لا يجب أن يكون لديهم أي أوهام عن أننا سنغض الطرف عن ذلك ببساطة ولا يجب أن تفعل ذلك لا بروكسل ولا واشنطن ولا باقي عواصم دول حلف شمال الأطلسي".

وقال ريابكوف، الذي قاد محادثات مع الولايات المتحدة بشأن مقترح روسي لوقف توسع حلف شمال الأطلسي صوب الشرق، إن قرار هلسنكي وستوكهولم الانضمام للحلف قرار خاطئ.

وتابع قائلا: "المستوى العام للتوتر العسكري سيرتفع، القدرة على التوقع في مثل تلك الأجواء ستقل. من المؤسف أن المنطق السليم يتم التضحية به مقابل افتراضات وهمية عما يجب فعله في هذا الموقف الآخذ في التكشف".