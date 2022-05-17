بالاسم.. فنزويلا تعين سفيرها لدى موسكو وزيراً للخارجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الإثنين، تعيين سفيره في موسكو كارلوس فاريا وزيراً للخارجية.



وقال مادورو في بيان بثه التلفزيون الحكومي: "عينت الرفيق السفير كارلوس فاريا وزيراً للسلطة الشعبية للعلاقات الخارجية مستشاراً للجمهورية"، وأضاف أن "فاريا يعرف جيداً كل معالم البيئة الجيوسياسية للنضال من أجل عالم متعدد الأقطاب".

وخلافاً للغالبية العظمى من دول العالم، أعلنت فنزويلا دعمها لروسيا بعد غزوها أوكرانيا، في حين وقفت موسكو إلى جانب كراكاس في مواجهة عقوبات واشنطن على نظام مادورو في محاولة فاشلة لطرده من السلطة.

ورفضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاعتراف بفوز مادورو في انتخابات 2018 وطعنت في شرعيتها المعارضة، واعترفت الولايات المتحدة وحوالي 60 دولة أخرى بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، رئيساً مؤقتاً.