المعارض الروسي أليكسي نافالني يستأنف حكماً بسجنه 9 أعوام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

يقدّم المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني استئنافاً اليوم الثلاثاء ضد حكم بسجنه 9 أعوام صدر في مارس (آذار) بعد اتهامات يقول هو ومؤيدوه إنها ذات دوافع سياسية.



وفي أواخر مارس (آذار) قضت محكمة بتشديد عقوبة سجن ضد المنتقد البارز للرئيس فلاديمير بوتين إلى 9 أعوام عقب إدانته بالاختلاس وإهانة المحكمة في جلسات سابقة.

ويمضي نافالني عقوبة بالسجن عامين ونصف في سجن على بعد 100 كلم شرق موسكو لانتهاكه شروط الإفراج عنه في قضية سابقة بالاحتيال منذ 2014.

واليوم، سيستأنف عقوبة تغليظ حكم السجن، وسيحضر الجلسة في محكمة بموسكو عبر اتصال فيديو من سجنه.

وإذا أيدت المحكمة القرار سيُنقل المعارض البالغ 45 عاماً إلى مجمع سجون خاضع لنظام أكثر صرامة مما هو في مجمعات كالتي يُحتجز فيها حاليا.

وتلغي عقوبة السجن 9 أعوام عقوبة العامين ونصف العام التي يمضيها وتحل مكانها، ما يعني بقاء نافالني خلف القضبان 8 أعوام أخرى.

وفي إطار القضية الأخيرة يتهم المحققون نافالني باختلاس ملايين الدولارات من التبرعات لمنظماته السياسية لأغراض شخصية.