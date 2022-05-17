باشاغا يغادر طرابلس "حقناً للدماء" بعد ساعات من دخولها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد المكتب الإعلامي لحكومة رئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا، المكلف من مجلس النواب، مغادرة الأخير رفقة عدد من أعضاء حكومته العاصمة طرابلس بعد وصولهم إليها فجر اليوم الثلاثاء.



وفي بيان مقتضب، قال المكتب إن "الخروج كان حرصاً على أمن وسلامة المواطنين وحقناً للدماء ووفاءً بتعهدات الحكومة التي قطعتها أمام الشعب الليبي عن سلمية مباشرة عملها من العاصمة وفقاً للقانون".

وتوجهت حكومة باشاغا بالشكر للأجهزة الأمنية والشرطية على التزامها بالقانون، وحفاظها على أمن العاصمة، وسلامة المدنيين، ولأهالي مدينة طرابلس على حفاوة الأستقبال وكرم الضيافة.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انسحاب قوات لباشاغا من منطقة النوفليين في طرابلس، حيث كان يوجد في منزل آمر كتيبة النواصي، مصطفى قدور.

وأظهر المقطع عشرات السيارات المسلحة تخرج من المنطقة، مع أصوات مدنيين يطالبونها بالخروج، وحسب بعض المصادر، توسط آمر الكتيبة 444 مصطفى حمزة بين قوات الجانبين، وأفضى الاتفاق إلى خروج قوات باشاغا من العاصمة.