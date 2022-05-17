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الكشف عن الحالة الصحية للرئيس ميشال عون

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن الحالة الصحية للرئيس ميشال عون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون أجرى، اليوم الثلاثاء، فحوصات وصورا شعاعية في إحدى مستشفيات بيروت.

 

وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر "تويتر": "أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح اليوم فحوصات وصور شعاعية في مستشفى"أوتيل ديو ".

 

وأضافت: "سيغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة فورانتهاء الفحوصات".

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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