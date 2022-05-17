شكرا لقرائتكم خبر عن سها سعيد "نائبة التنسيقية" تنتقد القصور التشريعى لتهيئة مناخ الإبداع وريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، بالتنسيق بين الوزارات فى ملفات ريادة الأعمال ومراكز الإبداع التكنولوجى.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أمس الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب علاء مصطفى وعدد عشرون عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول "منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة"

وقالت النائبة، أن هناك قصور تشريعي في السنوات الاخيرة فيما يتعلق بتهيئة مناخ الابداع وريادة الاعمال، وعلينا الانتباه لهذا الامر جيدا، والتصدي له في أقرب وقت.

وأشادت النائبة بأداء وزارة الشباب والرياضة التي تقوم بعمل مشروعات تتعلق بالرقمنة والألعاب الإلكترونية، مطالبة وزارة الإتصالات أن تحذو حذوها بتنى هذا الملف.

وأشارت "سعيد" إلى أن الألعاب الإليكترونية تشكل وعى الأطفال وعلى الوزارات المعنية التعاون فى إنشاء أماكن للألعاب الإليكترونية لإنتشال الشباب من الاستهداف عن طريق ألعاب البابجى والى ماغير ذلك.