شكرا لقرائتكم خبر عن العراق : تعطيل الدوام في المدارس جراء موجة الغبار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن العراق اليوم الثلاثاء تعطيل الدوام الرسمي وتأجيل أداء الامتحانات في مختلف المراحل الدراسية والجامعية، لليوم الثاني على التوالي على خلفية سوء الأحوال الجوية وتعرض البلاد لموجة غبار كثيفة.

وقالت بيانات لوزارتي التربية والتعليم العالي إنه تقرر تعطيل الدوام الرسمي لهذا اليوم وتأجيل أداء الامتحانات النهائية للعام الدراسة الحالي في مختلف المراحل الدراسية والجامعية على خلفية سوء الأحوال الجوية وسيتم تحديد مواعيد لاحقة لإتمام انسيابية أداء الإمتحانات.

من جانب آخر، استأنفت المطارات العراقية نشاطها حيث جرى تسيير رحلات داخلية وخارحية، فضلا عن عودة عمليات الشحن والتفريغ في الموانئ جنوبي البلاد بعد أن خفت حدت العواصف الترابية.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية أن أربعة آلاف عراقي تعرضوا لحالات اختناق ومشاكل في الجهاز التنفسي على خلفية تصاعد الغبار في البلاد.