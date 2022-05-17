شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية التايوانية: تفشي كورونا في ثاني سفينة حربية خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت البحرية التايوانية اليوم الثلاثاء، أن سفينة حربية ثانية ضُربت بموجة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال أسبوع.

وقال المتحدث باسم البحرية التايوانية فنج كو وي، وفقا لصحيفة (فوكس تايوان نيوز) المحلية عبر موقعها الإلكتروني، إن سفينة "دي دي جى 1801" أمرت بالعودة إلى القاعدة بعد أن تم إجراء اختبار كورونا لجميع المتواجدين على متنها ليكتشف إيجابية العديد من أفراد الطاقم، رافضا الكشف عن إجمالي أعداد المصابين.

وكانت البحرية التايوانية أعلنت أمس الاثنين، أن فرقاطة من طراز نوكس أمرت بالعودة للقاعدة بعد إصابة عدد كبير من طاقمها بكوفيد-19.

يذكر أن وزارة الدفاع التايوانية أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، إصابة أكثر من 1000 فرد عسكري فيما دخل نحو 100 شخص المستشفيات، مشيرة إلى أن إجمالي حالات الإصابة بكوفيد في القوات المسلحة التايوانية بلغ 180 ألف شخص.