شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير أممي من تفاقم سوء تغذية الأطفال جراء الحرب في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من أن الحرب في أوكرانيا تفاقم مشكلة سوء التغذية الحاد بين الأطفال.

وقالت رئيسة المنظمة، كاثرين راسل: "حتى قبل الحرب في أوكرانيا، كانت العديد من العائلات تكافح لإطعام أطفالها بسبب صراعات وصدمات مناخية وتأثيرات جائحة كورونا"، مضيفة أن مشكلات إضافية تفاقم الأمر الآن.

وبسبب الغزو الروسي، يتراجع بشدة تصدير أوكرانيا من الحبوب. وكانت تعتبر أوكرانيا واحدة من أهم مصدري الحبوب في العالم.

ويحذر تقرير اليونيسف، المنشور اليوم الثلاثاء بعنوان "سوء التغذية الحاد الوخيم: تهديد مميت للأطفال"، من ارتفاع عدد الأطفال المتضررين بسوء التغذية وتكلفة الغذاء التكميلي الذي يحتاجون إليه. ويتكون الطعام التكميلي، المعروف أيضا باسم معجون الفول السوداني، بشكل أساسي من الفول السوداني والزيت والسكر ومسحوق الحليب. كما يمكن الاحتفاظ به لفترة طويلة دون تبريد. واليونيسف - وفقا لبياناتها - مورد رئيسي لمعجون الفول السوداني في جميع أنحاء العالم.