17 مايو , 2022 عدد المصابين بالحمى يرتفع إلى إلى مليون و483060 في كوريا الشمالية (أ ف ب). قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كوريا الشمالية سجلت 269510 حالات جديدة ظهرت عليها أعراض الإصابة بالحمى، إضافة إلى تسجيل ست وفيات أخرى وسط تفش لكوفيد-19 في البلاد. وبذلك يرتفع عدد المصابين بالحمى إلى مليون و483060.

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