17 مايو , 2022 قاذفة قنابل من طراز «بي-52» (أرشيفية - رويترز) قالت القوات الجوية الأميركية، يوم الإثنين، إنها اختبرت بنجاح سلاحاً فرط صوتي يطير بسرعة تفوق سرعة الصوت خمس مرات. وأضافت في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء أن الاختبار أُجري، يوم السبت، قبالة ساحل كاليفورنيا الجنوبي حيث أطلقت قاذفة قنابل من طراز «بي-52» سلاح استجابة سريعة يُطلق من الجو.

كانت هذه تفاصيل خبر قبالة ساحل كاليفورنيا... القوات الجوية الأميركية تختبر «بنجاح» سلاحاً فرط صوتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.