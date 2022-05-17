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قبالة ساحل كاليفورنيا... القوات الجوية الأميركية تختبر «بنجاح» سلاحاً فرط صوتي

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«المجلة» 0 تبليغ

17 مايو , 2022

قاذفة قنابل من طراز «بي-52» (أرشيفية - رويترز)

قالت القوات الجوية الأميركية، يوم الإثنين، إنها اختبرت بنجاح سلاحاً فرط صوتي يطير بسرعة تفوق سرعة الصوت خمس مرات.

وأضافت في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء أن الاختبار أُجري، يوم السبت، قبالة ساحل كاليفورنيا الجنوبي حيث أطلقت قاذفة قنابل من طراز «بي-52» سلاح استجابة سريعة يُطلق من الجو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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