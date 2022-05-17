شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة واليونان تقفان معا ضد روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن "الولايات المتحدة واليونان تقفان معا ضد روسيا بخصوص أوكرانيا، وسيدافعان معا عن الديمقراطية أينما كانت مهددة اليوم".



وأضاف بايدن في حفل استقبال بالبيت الأبيض تكريما لرئيس الوزراء اليوناني الزائر، كيرياكوس ميتسوتاكيس: "لقد أجرينا مناقشات بناءة. يجب على اليونان والولايات المتحدة الوقوف معا كقبضة واحدة لدعم شعب أوكرانيا وتوجيه ضربة اقتصادية قوية لروسيا، وأود أن أشكرك على شجاعتك ووضوح الموقف الذي أظهرته منذ بداية هذه الأزمة.. معا نظهر قدرة وقوة الديمقراطيات على العمل معا"، مشيرا إلى أن الدولتين معا " تساعدان الأوكرانيين في مواجهة روسيا".

وقال الرئيس الأمريكي إنه يتطلع إلى الاجتماع مرة أخرى مع ميتسوتاكيس في قمة الناتو في إسبانيا في المستقبل القريب، ومواصلة التعاون الوثيق. كما أنه لم يستبعد زيارته لليونان.