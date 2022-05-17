عاجل.. محمد بن زايد ونائبه يهنئان الملك سلمان على الخروج من المستشفى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، برقية تهنئة إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز، عاهل السعودية، إثر خروجه من المستشفى، بعد فحوص تكللت بالنجاح.



ووفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، فقد بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك السعودية، بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية والتي تكللت بالنجاح.

الوكالة أضافت أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أرسل برقية تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بذات المناسبة.

ودعا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة العافية والعمر المديد، متمنيين للمملكة وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة للملك سلمان.

وغادر الملك سلمان مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.

ووجه الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحسب بيان الديوان الملكي السعودي، أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة.

وعبر عن تقديره لكل من اتصل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من رؤساء وزعماء وقادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.

وأكد الديوان الملكي السعودي، خلال بيان بثته وكالة الأنباء السعودية حينها، أن " نتيجة الفحص الطبي للعاهل السعودي جاءت سليمة".