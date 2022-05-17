قناة ألمانية تكشف أن أمريكا اللاتينية تقف إلى جانب روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت القناة التلفزيونية الألمانية ZDF، إن دول أمريكا اللاتينية، وفي مقدمتها كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا والأرجنتين، تدعم بالكامل "تصرفات موسكو الرسمية" والعملية الروسية في أوكرانيا.



وبحسب القناة، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مؤخرا إن بلاده تقف بقوة إلى جانب روسيا.

وفي كوبا خلال احتفالات عيد العمال التقليدية، شوهد الناس يحملون الأعلام الروسية والرمز Z لدعم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وفي الأرجنتين، أشارت نائبة الرئيس، كريستينا كيرشنر، إلى الصراع مع المملكة المتحدة حول جزر فوكلاند وموقف المملكة من الدول التي لاتقف معها ضد روسيا.

بدوره، أعرب المرشح الرئاسي البرازيلي، لولا دا سيلفا، عن ثقته في أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مسؤول عما يحدث.

وأوضحت الولايات المتحدة إحجام معظم دول أمريكا الللاتينية عن معارضة روسيا.

وفي وقت سابق، أشارت صحيفة "غلوبال تايمز" إلى أن العديد من البلدان في آسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا، ترفض بشدة دعم العقوبات ضد روسيا. كما أن معظم الدول في الشرق الأوسط تتجاهل الأزمة في أوكرانيا.