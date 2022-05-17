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38 ألف قاصر دخلوا البلاد من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 38 ألف قاصر دخلوا البلاد من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

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أعلنت إيطاليا، وصول حوالي 38 ألف قاصر إليها من أوكرانيا، معظمهم برفقة ذويهم أو أقاربهم.، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

 

وأوضح وزير العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالي، أندريا أورلاندو، أن السؤال الأساسي الأول الذي طرحناه على أنفسنا هو كيفية دمج هؤلاء الأطفال في مؤسساتنا الدراسية، وكذلك من خلال تقديم الدعم اللغوي اللازم لهم أيضا.

 

وأضاف: "يمكن تسجيل القاصرين الأوكرانيين في المدرسة والحصول على طبيب أطفال، بعد حصولهم على بطاقة الضرائب، كما أن هناك مسألة أخرى ركزنا عليها وهي الاستقبال الآمن للقصر الأوكرانيين غير المصحوبين بذويهم".

 

وتابع قائلا: "حتى الـ12 من مايو، وصل عدد القصر الأوكرانيين غير المصحوبين بذويهم إلى 4037 قاصرا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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